Немецкие ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

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25 апреля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Группа ученых из берлинской клиники Charite пришла к выводу, что люди, которые однажды уже заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.

Специалисты изучали Т-лимфоциты у выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, и людей, которые еще не заразились. Как показало исследование, у трети пациентов из последней группы организм распознавал коронавирус нового типа, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2.

Ученые считают, что это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания. Тем не менее, немецкие исследователи предостерегают от поспешных выводов – результаты научной работы не говорят о том, что треть населения имеет иммунитет к COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от COVID-19 будут проводить на грызунах из США.