В России испытания вакцины от COVID-19 будут проводить на грызунах из США

Россия договорилась с Соединенными Штатами о поставках гуманизированной модели мышей, содержащей иммунные клетки человека, которые помогут проводить доклинические испытания вакцины от COVID-19.
Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью телеканалу "Россия-24".
Гуманизированнаю модель мышей была выведена методом генной инженерии, она способствует появлению рецепторов на клетках легких.
Американские и российские ученые расширяют сотрудничество в условиях пандемии коронавирусной инфекции. РАН и академия наук США в ближайшие дни подпишут протокол о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала перспективными девять российских разработок вакцин против коронавируса нового типа.