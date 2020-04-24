ВОЗ одобрила девять российских вакцин

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24 апреля 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала перспективными девять российских разработок вакцин против коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

«В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"», - пояснили в ведомстве.

Известно, что в России начали испытания на 60 добровольцах.

Ранее сообщалось, что российские медики создали экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия и высоких температур. Первые тесты проводятся в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Кроме того, врачи сравнивают процедуру с походом в сауну.