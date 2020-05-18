Российским арендодателям дадут отсрочку по уплате отдельных налогов

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18 мая 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Многоквартирные дома. Фото: сайт Госдума РФ

В России арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Еще одно условие – арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

В документе говорится, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

В пояснительной записке сказано, что «новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из‑за эпидемиологической ситуации.

Ранее правительство утвердило субсидию для запуска программы льготного кредитования по ставке 2 процента.