Российским арендодателям дадут отсрочку по уплате отдельных налогов

В России арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.
Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Еще одно условие – арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
В документе говорится, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
В пояснительной записке сказано, что «новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из‑за эпидемиологической ситуации.
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