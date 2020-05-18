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Правительство утвердило субсидию для запуска программы льготного кредитования по ставке 2 процента

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство утвердило субсидию для запуска программы льготного кредитования по ставке 2 процента
Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Банкам, присоединившимся к льготному кредитованию бизнеса и НКО по ставке 2%, будет выделено 5,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.

Суммарный объем выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей. На кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, а также социально ориентированные НКО.

«Помимо льготной ставки им будут доступны особые условия погашения», – говорится в документе.

В постановлении также говорится, что тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

ДВа

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