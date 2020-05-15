Путин дал правительству и властям регионов новые поручения из-за ситуации с COVID-19

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15 мая 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером пятницу, 15 мая, дал правительству страны и региональным властям новые поручения из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Уточняется, что глава РФ поручил кабинету министров рассмотреть возможность оказания помощи регионам в поддержке граждан страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Также поручено до 1 июня внести изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы, а также повышении пособия по уходу за ребенком.

Кроме того, правительство и регионы должны вести мониторинг федеральной доплаты медикам, которые работают с зараженными COVID-19, и обеспечить необходимые условия для восстановления работы в регионах предприятий базовых отраслей с соблюдением всех эпидемиологических норм.

До 25 мая, согласно поручению Владимира Путина, должен быть решен вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей до шестнадцати лет через отделения ПФР и портал Госуслуг.

Также российский лидер поручил правительству и региональным властям нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции и до 15 мая обеспечить выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с COVID-19.