Путин призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 призвал не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с вирусом.
В рамках совещания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, говоря о развертывании в Северной столице дополнительных коек и открытии нового медицинского центра, упомянул об опыте других городов, расположенных, в частности, Италии, где пациенты иногда проходили лечение фактически "на матрасах".
Российский лидер Владимир Путин попросил Беглова и его коллег не ссылаться на то, что происходило в других государствах. По его словам, многие страны первыми столкнулись с COVID-19, поэтому им было сложнее. Глава РФ призвал учитывать чужой опыт и организовать процесс помощи инфицированным в России достойно.