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Путин призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 призвал не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с вирусом.

В рамках совещания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, говоря о развертывании в Северной столице дополнительных коек и открытии нового медицинского центра, упомянул об опыте других городов, расположенных, в частности, Италии, где пациенты иногда проходили лечение фактически "на матрасах".

Российский лидер Владимир Путин попросил Беглова и его коллег не ссылаться на то, что происходило в других государствах. По его словам, многие страны первыми столкнулись с COVID-19, поэтому им было сложнее. Глава РФ призвал учитывать чужой опыт и организовать процесс помощи инфицированным в России достойно.

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