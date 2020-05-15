В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 138 человек

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15 мая 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Испании от коронавируса за минувшие сутки скончались 138 человек. Известно, что это на 79 меньше, чем днем ранее.

Таким образом, общее число жертв с начала пандемии в регионе достигло 27 459 пациентов.

При помощи тестов за последние 24 часа в стране выявлено 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в стране достигло 230 183(это четвертое место в мире после США, России и Великобритании).

Выздоровели за последние сутки 1 409 пациентов, всего с начала эпидемии – 144 783.

Ранее сообщалось: замминистра здравоохранения страны Белоруссии Елена Богдан заявила о том, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19.