Генерал-лейтенант МВД ждет всплеск преступности среди мигрантов из-за пандемии коронавируса

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18 мая 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов поразмышлял о том, чего ждать в криминальном мире в условиях пандемии.

По его мнению, незначительная уличная преступность уменьшится, а вот крупный криминал начнет большую игру.

Жданов считает, что вырастет роль ОПГ, имеющих "дружеские связи" с чиновниками. При такой поддержке мигрантам пересекать границы станет довольно просто.

При этом контроль над бюрократическим аппаратом усилится, ведь власти будут стремиться задавить социальное недовольство, а для этого надо будет удалить раздражители. Но ситуация все равно может ухудшаться, это особо касается стран Западной Европы.

Жданов добавил, что ситуация с пандемией способна довести до гипертрофированных масштабов ранее имевшиеся тенденции в изменении структуры криминального мира, в частности, в отношении мигрантов