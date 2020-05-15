Видео, как мигранты устроили беспорядки возле рынка на Калужском шоссе

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15 мая 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети, мигранты

Торговцы-мигранты устроили народный сход возле одного из торговых центров на Калужском шоссе. По всей видимости, причиной недовольства мигрантов стало повышение арендной платы.

Митингующие игнорируют предписания о соблюдении социальной дистанции, многие из них пришли к рынку без масок. На кадрах, размещенных в соцсетях, разъяренная толпа устраивает беспорядки на глазах у правоохранителей. В комментариях к видео называют инцидент "войной".

Началось с того, что несколько человек до этого пришли к администрации ТЦ, чтоб попросить о снижении арендной ставки из-за кризиса. Но узнали, что она, наоборот вырастет. И пошло-поехало.

Ранее стало известно, что консул Киргизии в Москве попросил МВД усилить охрану посольства. Он боится своих граждан и ожидает нападения на представительство.