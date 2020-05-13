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13 мая 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Консул Киргизии в Москве попросил МВД усилить охрану посольства. Он боится своих граждан и ожидает нападения на представительство. Слишком много недовольны бездействием и политикой киргихских властей.

У посольства Киргизии огромные очереди, это мигранты, которые оказались запертыми в Росси во время коронавируса, остались без работы и без средств к существованию хотят уехать домой. Многие из них - попросту нелегалы.

Люди собираются с самого утра, и как уверены сотрудники посольства среди них могут быть те, кто хочет напасть — последние дни в киргизских группах в «Вотсапе» появились провокаторы, призывающие разбить стёкла в здании и даже повесить «посла Киргизии», сообщает канал "Baza".