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Консул Киргизии в Москве попросил МВД усилить охрану посольства. Он боится своих граждан и ожидает нападения

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Консул Киргизии в Москве попросил МВД усилить охрану посольства. Он боится своих граждан и ожидает нападения
Фото: cоцсети

Консул Киргизии в Москве попросил МВД усилить охрану посольства. Он боится своих граждан и ожидает нападения на представительство. Слишком много недовольны бездействием и политикой киргихских властей.

У посольства Киргизии огромные очереди, это мигранты, которые оказались запертыми в Росси  во время коронавируса, остались без работы и без средств к существованию хотят уехать домой. Многие из них - попросту нелегалы.

Люди собираются с самого утра, и как уверены сотрудники посольства среди них могут быть те, кто хочет напасть  — последние дни в киргизских группах в «Вотсапе» появились провокаторы, призывающие разбить стёкла в здании и даже повесить «посла Киргизии», сообщает канал "Baza".

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