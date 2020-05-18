В Белгородской области прокуратура нашла нарушения в начислениях доплат медикам

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18 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Госдума РФ

Прокуратура белгородской области начала проверку федеральных начислений медработникам после сообщений в СМИ.

Прокуроры городов, районов и межрайонных прокуратур проверили правильность начисления допвыплат медикам за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.

В ходе проверок сотрудники ведомства обнаружили занижение федеральных стимулирующих выплат медработникам скорой помощи в Старом Осколе и сотрудникам городской поликлиники.

Как выяснилось, в городской поликлинике доплаты за май и апрель медикам, которые контактируют с заражёнными, начислили по так называемой «почасовке», а также удержали налог. Работников старооскольской скорой помощи, у которых был контакт с ковид-пациентами, в апреле были начислены исходя из фактически отработанного времени, а не за все время работы, как требует законодательство.

По факту выявленных нарушений двум главврачам вышеуказанных медорганизаций прокуроры внесли представления.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области от коронавируса скончалась 19-летняя девушка.