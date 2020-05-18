В Белгородской области прокуратура нашла нарушения в начислениях доплат медикам

Прокуратура белгородской области начала проверку федеральных начислений медработникам после сообщений в СМИ.
Прокуроры городов, районов и межрайонных прокуратур проверили правильность начисления допвыплат медикам за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.
В ходе проверок сотрудники ведомства обнаружили занижение федеральных стимулирующих выплат медработникам скорой помощи в Старом Осколе и сотрудникам городской поликлиники.
Как выяснилось, в городской поликлинике доплаты за май и апрель медикам, которые контактируют с заражёнными, начислили по так называемой «почасовке», а также удержали налог. Работников старооскольской скорой помощи, у которых был контакт с ковид-пациентами, в апреле были начислены исходя из фактически отработанного времени, а не за все время работы, как требует законодательство.
По факту выявленных нарушений двум главврачам вышеуказанных медорганизаций прокуроры внесли представления.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области от коронавируса скончалась 19-летняя девушка.