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18 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Белгородской области от коронавируса скончалась 19-ти летняя девушка из Валуек. Пациентка находилась в городской больнице областного центра.

Известно: больная в последние дни была подключена к аппарату для искусственной вентиляции лёгких. Умерла она из-за тотального поражения лёгких, которые функционировали только на 5% на момент обращения за медицинской помощью. Девушка дольше всех из пациентов с коронавирусом находилась на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1292 случая заражения COVID-19, за последние сутки — 70.

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