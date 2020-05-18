Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

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18 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Семья. Фото: pixabay.com

Анна Попова рассказала, когда россиянам снова разрешать привычные прогулки. Глава Роспотребнадзора отметила, что гулять вдвоем можно будет достаточно скоро, но прогулок в привычном их понимании придется подождать.

Попова отметила, что гулять на улице вдвоем или заниматься спортом на свежем воздухе можно будет уже на первом этапе снятия ограничений.

«Определенные послабления, такие как прогулки по улице, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже только вместе, вдвоем, и с социальным дистанцированием возможны на первом этапе... и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли», - подчеркнула она.