7,6 млрд рублей направят на доплаты сотрудникам социальных учреждений

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18 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: Pixabay

На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания будет направлено более 7,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ.

Средства выделяются из резервного фонда правительства. Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.

В частности, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

«Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен коронавирус», – говорится в документе.

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.

В документе также говорится, что период, исходя из которого рассчитываются выплаты, с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

Ранее правительство утвердило субсидию для запуска программы льготного кредитования по ставке 2 процента.