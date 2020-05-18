Тарасова дала совет болеющей коронавирусом Татьяне Навке

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18 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com, Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке Татьяне Навке, которая сейчас вместе со своим мужем, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым лечится в больнице.

«Танюшечка, не болей, выздоравливай. У нас же такой характер непокорный, но ты слушайся врачей», — посоветовала Татьяна Тарасова Татьяне Навке, принимая участие в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ранее Навка призналась, что у нее и мужа коронавирус проходит в относительно легкой форме. Её саму из всех симптомов беспокоит только потеря обоняния.