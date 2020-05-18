Попова порассуждала о том, как майские праздники отразятся на количестве заболевших

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18 мая 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала тенденцию нескольких последних дней относительно снижения числа новых заболевших коронавирусной инфекцией. Она отметила, от чего будит зависеть устойчивое снижение числа заразившихся.

Попова рассказала, что в скором времени станет понятно, как россияне провели майские праздники. Она заявила, что это может отразиться на числе выявляемых случаев заболевания коронавирусом.

«Некоторое количество дней, а скорее всего два дня, мы видим определенное снижение. Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит еще и от того, как мы все вместе провели майские праздники. Если значимая часть нас делала все правильно, то эта тенденция сохранится», - подчеркнула Попова.