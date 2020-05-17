Попова рассказала, какое число новых заражений коронавирусом станет оптимальным

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17 мая 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала оптимальное количество новых зараженных коронавирусной инфекцией в России. Согласно ее словам, страна пока далека от нужной отметки.

На вопрос журналиста о том, какое число новых случаев заражения COVID-19 в стране является оптимальным, Попова ответила: «Ноль». Соответствующее видео появилось в Сети.

На сегодняшний день в России диагностировано 281 752 случая заражения коронавирусом. Из них более 67 тысяч человек успешно завершили лечение, 2631 пациент скончался. За последние сутки в стране прибавилось 9709 заболевших.

Ранее Попова объяснила, почему большинство россиян не переболели коронавирусом.