Попова объяснила, почему большинство россиян не переболели коронавирусом COVID-19

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17 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова объяснила, почему большинство россиян не заразились и не переболели новым коронавирусом. Это объясняется соблюдением профилактических мер.

Теперь мы знаем, для того, чтобы не подцепить инфекцию, важно не только помнить правило "чистота - залог здоровья", мыть руки с мылом, но и соблюдать социальную дистанцию, при необходимости носить маску и перчатки.

Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, принятый во время распространения COVID.

"Большая часть населения не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. Если мы научимся соблюдать их постоянно, не станем делать для себя каких-то исключений - я сегодня в маске, а завтра нет. Когда мы к этому привыкнем, тогда можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры", - заявила Анна Попова в интервью каналу "Россия 1".

Попова подчеркнула, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остановлен и стабилизирован по всей стране.