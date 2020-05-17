Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19: «Прироста уже практически нет»

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17 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остановлен и стабилизирован по всей стране. Своим мнением она поделилась в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день … День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране», - пояснила она.

Попова отметила, что все регионы смогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. По ее словам, это заслуга бережного отношения граждан к своему здоровью.

Ранее Глава Роспотребнадзора оценила возможность открытия курортного сезона в РФ.

Общее количество заболевших COVID-19 составило 281 752 человека, из них 67 373 –выздоровели, 2631 – умер.