Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19: «Прироста уже практически нет»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остановлен и стабилизирован по всей стране. Своим мнением она поделилась в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день … День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране», - пояснила она.
Попова отметила, что все регионы смогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. По ее словам, это заслуга бережного отношения граждан к своему здоровью.
Ранее Глава Роспотребнадзора оценила возможность открытия курортного сезона в РФ.
Общее количество заболевших COVID-19 составило 281 752 человека, из них 67 373 –выздоровели, 2631 – умер.