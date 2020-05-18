В Нижневартовске выявили очаг коронавируса в детской больнице

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18 мая 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: больница, pixabay.com

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила, что очаг новой коронавирусной инфекции выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице. Об этом стало известно в понедельник, 18 мая.

«Очаг в Нижневартовской окружной детской больнице - три случая», - уточнила она.

При этом представитель окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян добавил, что вопрос выявления нового очага в регионе, пока подробно не разбирался.

Общее число заболевших COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе составило 1252 человека. Девять пациентов скончались.