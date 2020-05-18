В Нижневартовске выявили очаг коронавируса в детской больнице

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила, что очаг новой коронавирусной инфекции выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице. Об этом стало известно в понедельник, 18 мая.
«Очаг в Нижневартовской окружной детской больнице - три случая», - уточнила она.
При этом представитель окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян добавил, что вопрос выявления нового очага в регионе, пока подробно не разбирался.
Общее число заболевших COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе составило 1252 человека. Девять пациентов скончались.