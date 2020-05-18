Более 90 человек заражены COVID-19 в подмосковных домах престарелых

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что одним из очагов распространения новой коронавирусной инфекции в регионе являются дома престарелых.
«Всего в трех учреждениях заболело более 90 человек — это сотрудники и пациенты. Сотрудники были сразу изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Всех тяжелых пациентов из тех, кто проживал в доме престарелых, мы госпитализировали. Таких пять человек», - уточнила она.
Стригункова отметила, что перед началом двухнедельной смены все сотрудники сдают тесты на коронавирус. По ее словам, врачи приезжают к постояльцам, проводят осмотр и наблюдают за состоянием здоровья. При необходимости их сразу госпитализируют в больницу, пояснила она.
«Детские дома у нас все "чистые". Таких учреждений у нас 10, там чуть больше 400 воспитанников», - добавила министр.
Ранее сообщалось, что в регионе выросла смертность от внебольничной пневмонии.