В Подмосковье выросла смертность от пневмонии

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: пробирки, pixabay.com

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе выросла смертность от внебольничной пневмонии. Кроме того, она объяснила, как делается отчет по умершим.

«Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь—март у нас она выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%», - пояснила она, отметив, что значительного увеличения общего количества умерших от всех причин не наблюдается.

Стригункова добавила, что от нового коронавируса в Подмосковье умерли 262 человека. По ее словам, в статистику отправляют пациентов с подтверждённым тестом или после решения патологоанатома, когда есть сопутствующие заболевания.

«Если же у умершего не было прижизненного анализа, то все равно берется аутопсийный материал», - подчеркнула она.

Ранее вирусолог оценил решение властей Московской области начать с понедельника частичный выход из режима ограничений.