Вирусолог назвал правильным решение открыть часть предприятий в Подмосковье

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17 мая 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Респиратор. Фото: pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альштейн оценил решение властей Московской области начать с понедельника частичный выход из режима ограничений. С 18 мая в регионе разрешена работа ряда строительных, промышленных и перерабатывающих предприятий.

Врач заявил, что решение открыть часть предприятий может быть правильным. При этом специалист отметил, что ослаблять ограничения по всей стране еще рано, поскольку Россия пока не достигла необходимых для этого параметров.

«Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - считает он.