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Вирусолог рассказал, насколько правильное решение Роспотребнадзора открыть маленькие магазины

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вирусолог рассказал, насколько правильное решение Роспотребнадзора открыть маленькие магазины
Фото: pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, насколько оправданным является решение Роспотребнадзора среди первых возобновить работу салонов красоты и небольших по площади непродовольственных магазинов.

Специалист отметил, что риск заболеть связан не с площадью магазина, а с количеством посетителей в нем. Однако он признал, что поэтапное снятие ограничений не лишено логики. Альштейн добавил, что в сложившейся ситуации невозможно принять абсолютно правильное решение.

«Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим», - считает вирусолог.

АБ

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