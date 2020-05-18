В Кировской области на ИВЛ находятся 5 пациентов с коронавирусом

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18 мая 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Кировской области за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных в регионе – 1028.

Известно, что впервые COVID-19 диагностировали в Сунском районе. Сейчас коронавирусная инфекция зарегистрирована в 35 районах и областном центре.

Состояние зараженных пациентов в области преимущественно удовлетворительное. Пять человек находятся на искусственной вентиляции легких. Накануне из инфекционных госпиталей выписаны ещё 3 жителя, общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 591 человек. Всего под наблюдением в домашних условиях находятся 4362 человека, в том числе 528 детей.

Ранее сообщалось: главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус оценил идею массового тестирования на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.