Врач назвал преимущества массового тестирования на антитела к коронавирусу

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18 мая 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: шприц, pixels.com

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус оценил идею массового тестирования на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

«Иммуноферментный метод можно не только использовать для диагностики заболевания, но и для оценки иммунитета к нему у населения города. Мы уже сейчас можем делать полмиллиона тестов в неделю и дальше будем наращивать их количество … Работая с ВИЧ-инфекцией, мы проводим по 5,5 млн исследований в год», - пояснил он.

Мазус отметил, что результаты исследования позволят создать карту иммунитета города, которая поможет спрогнозировать дальнейший ход пандемии в России.

Ранее медики объяснили, как подготовить организм к тестированию.