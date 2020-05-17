Как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу

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17 мая 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

сдача крови, фото: pexels.com

Специалисты-медики советуют делать тест на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 утром. По анализу крови врач-лаборант выявит антитела, которые вырабатываются в ответ на присутствие в организме COVID-19.

Для того, чтобы сдать кровь из вены, не требуется специальной подготовки. Но лучше посетить лабораторию утром, натощак. Если у человека есть признаки ОРВИ, то сделать тест на антитела нужно в поликлинике. При отсутствии симптомов болезни пройти тест в частной клинике.

С 18 мая в некоторых регионах России начнется платное исследование на антитела к коронавирусу в сети клиник. Его смогут пройти жители Москвы, Московской области, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Самары.

В Москве, начиная с 15 мая, каждый житель города может сделать тест на коронавирус абсолютно бесплатно. Тестирования проводят в 30 городских поликлиниках. Граждане могут сделать тест на коронавирус по месту своего жительства.