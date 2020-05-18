В Тамбовской области годовалый ребенок заразился COVID-19

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18 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рука младенца, pixabay.com

В Тамбовской области коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 82 пациентов. Согласно последней информации администрации региона, среди заболевших оказался годовалый мальчик.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Тамбовской области COVID-19 выявили у 35 мужчин, 42 женщин, 5 детей (девочка 14 лет, мальчики 1, 4, 5, 7 лет). Четверо прибыли из других регионов.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в области увеличилось до 1984. Скончались пять пациентов. 545 человек выздоровели.