Голикова рассказала, почему больницам финансово невыгодно скрывать смерти от COVID-19

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17 мая 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ, Татьяна Голикова

С экономической точки зрения российские больницы заинтересованы в высоких показателях по борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому врачам нет никакого смысла занижать эти цифры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Это прежде всего связано с тем, что в каждом регионе лечение проходит за счет средств ОМС. Голикова также отметила в интервью телепрограмме "Вести недели" на телеканале "Россия-1", что есть тариф по лечению коронавирусных пациентов, в который входят зарплата, лекарства, а также расходные материалы.

"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям", - добавила вице-премьер. Таким образом Голикова ответила на публикации западных СМИ, которые обвинили российские власти в манипуляциях со статистикой смертности от COVID-19

Татьяна Голикова назвала срок возможности снятия всех введённых ограничений, и когда Россия может вернуться к нормальной жизни. По ее словам, при соблюдении мер предосторожности по COVID ограничения могут быть сняты летом.