В Саратовской области новых заражений коронавирусом людей - 121, из них 14 - дети

В Саратовской области число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 121. Из новых зараженных COVID-19 людей 14 - дети. По данным местного оперативного штаба, 17 мая в регионе зарегистрировано 121 лабораторно подтвержденный новых случай инфицирования.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 12;
- 15-17 лет – 2;
- 20-29 лет – 7;
- 30-39 лет – 14;
- 40-49 лет – 9;
- 50-59 лет – 41;
- старше 60 – 36.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1754 человек. Выздоровело с начала эпидемии 421 человек, за сутки — 35 человек. Умерли 8 человек.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Саратове — 27. Среди заболевших 56 контактных лиц, 5 прибывших с других территорий. У 60 человек источник заражения не установлен.
Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвала отличительный симптом заражения коронавирусом детей. Известный врач, акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирусная инфекция COVID-19 новорожденным детям.