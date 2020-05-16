Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирус COVID-19 новорожденным детям

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16 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Марк Курцер, фото из соцсети

Известный врач, акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирусная инфекция COVID-19 новорожденным детям. Курцер привел данные по роддому, которым руководит он, и имеющимся у других медиков.

По словам доктора, за время распространения COVID, в его клинике были приняты роды у 18 женщин, зараженных новой инфекцией. У всех появившихся на свет детей были взяты мазки на коронавирус, и у всех малышей результат оказался отрицательным.

По мнению Курцера, сейчас считает, что за период беременности плод не инфицируется. Доктор в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" пояснил, что за время пандемии COVID-19 медики не получали данных о влиянии коронавирусной инфекции на возможное развитие пороков у плода.

Молодая мама Ирина рассказала, что на 35-й неделе беременности она почувствовала симптомы коронавируса. Она обратилась к доктору Курцеру. У женщины подтвердили диагноз и сделали ей кесарево сечение. Новорожденный появился на свет здоровым. Мальчика отвезли в другую больницу, чтобы он не заразился. А Ирину лечили в госпитале у Курцера.

Марк Курцер - акушер-гинеколог, профессор,академие РАН, бизнесмен, создатель сети клиник.