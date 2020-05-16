Доктор Руженцова назвала отличительный симптом заражения коронавирусом детей

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16 мая 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

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Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвала отличительный симптом заражения коронавирусом детей. Доктор медицинских наук сообщила, что у заболевших детей наблюдается достаточно часто диарея.

По словам Руженцовой, у заразившихся детей среди симптомов: невысокая температура, першение в горле, потеря обоняния и может быть диарея. Доктор говорит, что у большинства детей COVID проходит в легкой форме. Она отметила, что тяжелое течение болезни и осложнения коронавируса у детей встречаются редко. В группу риска входят дети, у кого иммунодефицитное состояние, онкологические, эндокринные или другие хронические заболевания.

В начале появления пандемии COVID медики говорили, что заражаются в основном взрослые люди, но сейчас появляется больше заболевших детей.

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