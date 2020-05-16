В московской больнице у 215 пациентов подтвердили коронавирус, среди них дети и беременные

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16 мая 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пациент, pixabay.com

Главный врач больницы №2 в Москве Светлана Краснова сообщила, что коронавирус нового типа подтверждён у 215 пациентов. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«В больнице 556, из них 284 человека с подозрением на COVID – 22 ребенка, 43 беременные женщины, роженицы и родильницы, 11 - в хирургическом отдалении, 13 – в реанимации, и 215 случаев подтверждено лабораторно, из них 15 детей, 43 беременных, рожениц и родильниц, 11 человек в хирургическом отделении, 13 пациентов в реанимации, на ИВЛ всего четверо», - пояснила она.

Краснова отметила, что за сутки выписано 100 человек (35 после COVID-19), поступило 54 человека, из них 32 с коронавирусом.

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