В Республике Алтай у семилетней девочки с бронхитом обнаружили коронавирус

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16 мая 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новости Горного Алтая

фото: пробирки, pixabay.com

СМИ сообщили, что за минувшие сутки в Республике Алтай выявили два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, среди них 7 – летняя девочка из Майминского района.

Отмечается, что врачи диагностировали девочке бронхит, а после обследования подтвердился COVID-19.

Вторым заболевшим является 37-летний мужчина, который прибыл из другого региона, где работал вахтовым методом. Житель Турочакского района обратился в медицинское учреждение с симптомами ОРВИ.

Общее число зараженных в регионе составило 75 человек, из них 22 – в Горно-Алтайске, 21 – в Турочакском районе, 12 – в Кош-Агачском районе, по 7 – в Онгудайском и Усть-Коксинском районах, по 3 – в Шебалинском и Майминском районах.

С начала пандемии сделано 14 764 теста.

Ранее сообщалось, что в московской больнице скончался 3-летний ребенок с COVID-19.