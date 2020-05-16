В Республике Алтай у семилетней девочки с бронхитом обнаружили коронавирус

СМИ сообщили, что за минувшие сутки в Республике Алтай выявили два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, среди них 7 – летняя девочка из Майминского района.
Отмечается, что врачи диагностировали девочке бронхит, а после обследования подтвердился COVID-19.
Вторым заболевшим является 37-летний мужчина, который прибыл из другого региона, где работал вахтовым методом. Житель Турочакского района обратился в медицинское учреждение с симптомами ОРВИ.
Общее число зараженных в регионе составило 75 человек, из них 22 – в Горно-Алтайске, 21 – в Турочакском районе, 12 – в Кош-Агачском районе, по 7 – в Онгудайском и Усть-Коксинском районах, по 3 – в Шебалинском и Майминском районах.
С начала пандемии сделано 14 764 теста.
Ранее сообщалось, что в московской больнице скончался 3-летний ребенок с COVID-19.