Собчак задумалась, где в России провести отпуск

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Телеведущая Ксения Собчак задумалась, где ей провести отпуск. Она понимает, что поездка за границу может не состояться из-за пандемии коронавирусной инфекции в разных странах мира. Наверное, впервые в жизни, Собчак останется на период отпуска России.

Она так и сказала: «Я собралась впервые в жизни провести лето в России — не то, чтобы собралась, не вижу другого выхода».

В новом выпуске своей программы на канале youtube.com Ксения высказалась о значках, которые носят в Госдуме некоторые депутаты, пытаясь защититься от коронавируса. Сама она хочет укрыться от этого в каком-нибудь курортном местечке.

«Сбежать от этого всего можно только в отпуск. Я собралась впервые в жизни провести лето в России. Не то, чтобы собралась, но не вижу другого выхода. В Крым я не поеду. Пока думаю об Алтае», — рассуждает Собчак.

Ксения призналась, что уже две недели изучает лучшие алтайские курорты. И также задумалась, а как относятся там «в этих самых курортных регионах» к приезжим москвичам.

Счастливчики, побывавшие на Алтае говорят - лучше Швейцарии. Добираются туда на самолете. Билет стоит примерно тысяч 60.

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня, международных - с июля



Владимир Путин на совещании по транспорту заявил, что транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок.