Путин призвал переориентировать транспорт: международного туризма не будет

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7 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин на совещании по транспорту заявил, что транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок.

Международный туризм в условиях коронавируса остановлен, для его возвращения на прежний уровень потребуется время.

«Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам», — отметил Владимир Путин. По словам российского лидера, ситуация с авиаперевозками в период пандемии особенно сложная.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с введением по всей стране ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.