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Путин отметил, что не нужно «перегибать палку» с профилактикой

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Путин отметил, что не нужно «перегибать палку» с профилактикой
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с введением по всей стране ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава государства призвал «не перегибать палку».

«Перегибать палку с профилактическими мерами нельзя, не нужно давить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями», - сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что из-за пандемии пострадали многие ключевые, базовые отрасли, для которых из-за введенных ограничений настали тяжелые времена. Он призвал оказать поддержку работникам транспортной сферы, а также обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса в РФ.

АБ

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