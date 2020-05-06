Путин подписал указ о страховых выплатах медикам за работу с пациентами с коронавирусом COVID

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6 мая 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медицинским работникам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Страховые выплаты положены врачам, фельдшерам, медсестрам, санитаркам, водителям спецмашин.

«Предоставить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты», — говорится в указе главы государства

В случае смерти медработника из-за заражения коронавирусом при исполнении обязанностей выплата составит 2 миллиона 752 тысячи 452 рубля, в случае причинения вреда здоровью, не приведшего к инвалидности, — 68 тысяч 811 рублей.