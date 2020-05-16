Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня, международных - с июля

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16 мая 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство транспорта России предполагает восстановление внутренних авиаперевозок с июня, , международных - с июля. О такой надежде ведомства высказался глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его словам, заметно, как устали люди в самоизоляции из-за коронавируса COVID, многие из них очень хотят двигаться. Дитрих заявил, что Минтранс должен предоставить пассажирам безопасные перевозки. По его словам, сначала движение начнется в июне по внутренним линиям, по России.

Дитрих также выразил желание получить разрешение от правительства, открыть и международные линии, чтобы россияне смогли "погреться у теплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы". Он говорит, что "такие решения могут состояться в июле".

Это будет зависеть и от обстановки в тех странах, куда Минтранс хотел бы отвезти пассажиров. "И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти и какие решения примет правительство и оперативный штаб", - подчеркнул министр.

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