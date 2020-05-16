«Больше так не можем». Народ России устал от самоизоляции

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16 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В последнее время наблюдается огромное количество недовольства среди большей части российского населения.

Люди считают введённые меры самоизоляции при отсутствии режима ЧС – одной из главных ошибок нынешней власти. Обещанные выплаты для некоторой части россиян (в основном для медиков), установленные правительством, получили далеко не все. До сих пор сохраняются города, в которых врачи всё ещё находятся в ожидании заслуженных надбавок. Несмотря на заявления президента Путина о необходимости поддержки медиков, их положение всё ещё остаётся весьма печальным.

Что до общих выплат населению, ввиду ситуации, то этот вопрос был закрыт, благодаря резким заявлениям Силуанова и Грефа. Проект депутатов, подаваемый в правительство РФ, по поводу раздачи денег, полностью провалился. К тому же из-за пандемии возникли серьёзные проблемы с рабочими местами. Очень много людей было отправлено в принудительные отпуска, причём за собственный счёт. К тому же никому не понравилась и агрессия правоохранителей. Во многих городах всё ещё продолжаются задержания нарушителей самоизоляции. Полиция не всегда реагирует с должной вежливостью и учтивостью.

Особо ухудшилась ситуация с мигрантами. Из-за отсутствия денег иностранные граждане в РФ были вынуждены прибегать к разбою. Недавно мигранты устроили масштабную акцию протеста около ТЦ «Фуд Сити», находящегося в Москве. Недовольства вспыхнули из-за резкого повышения арендной платы.

Но как бы то ни было, некоторые регионы РФ уже готовы пойти на меры полного снятия карантина. Местные власти прекрасно понимают настроение граждан. Возьмём хотя бы Крым, где уже с 18 мая полностью снимается режим самоизоляции. Послабления происходят и в других регионах нашей страны, включая автономные республики. В той же Башкирии президент Хабиров разрешил людям спокойно передвигаться по улицам. Сами башкиры уже давно были недовольны жёсткими ограничениями.

Стоит отметить и уменьшение численности заболевших, выявляемых в сутки. На сегодня прирост инфицированных пошёл на спад. Если до этого в день выявлялись, как минимум 10000 человек с коронавирусным заболеванием, то сегодня их количество не дошло и до 9300.