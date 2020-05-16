Какие страны этим летом начнут принимать туристов

Аргументы Недели → Туризм 13+

16 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Черногория, фото: pexels.com

Некоторые страны, экономическое состояние которых зависит от туризма, собираются принимать иностранцев уже этим летом. Черногория открыла свои границы для морского туризма и принимает яхтсменов из разных стран. Премьер-министр этой страны на Балканах Душко Маркович предполагает, что «яхтенные стоянки в ближайшее время заполнят яхты из разных стран».

Официально начать туристический сезон Черногория готовится с 1 июля. Первыми туристами из зарубежья станут граждане соседних стран. В Черногории коронавирус диагностирован у 324 человек, скончались 9 заразившихся COVID.

В Турции заразились новым вирусом 146 457 человек. Скончались - 4055 человек.

Власти Турции намерены открывать туристический сезон в июне, пересмотрев некоторые правила приема гостей. Туристам будут измерять температуру, они должны будут сдать тест прямо в аэропорту.

В первую очередь Турция планирует принимать туристов из стран Азии, потом открыть границы для Германии и Австрии. После этого - из стран Северной и Центральной Европы. Вероятно, не будет в отелях легендарного шведского стола.

Греция иностранных туристов будет принимать с 1 июля и только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 или с положительным тестом на наличие антител. Результаты тестов должны быть известны до вылета самолета.

Власти Греции включили Россию в список стран, туристов из которых будут принимать.

Кипр готов встретить на острове туристов из ФРГ, Швейцарии, Австрии, Греции и Великобритании. Туристические ведомства Кипра подготовили специальный протокол для аэропортов, отелей, ресторанов и турагентств. Перед вылетом на Кипр иностранные туристы должны будут надеть маску и перчатки, по прибытии — измерить температуру.

С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля готова принимать туристов из-за рубежа.

В Грузии выявлен 671 человек с КОВИД, 12 человек умерли.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и введенные в связи с ней ограничения полностью остановили туристический бизнес в разных странах мира. На днях сотрудники турфирм в Германии с чемоданами и плакатами в руках вышли на улицы с целью привлечь внимание немецких властей. Пострадали все представители турбизнеса - от авиакомпаний до экскурсоводов.

По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и экспертов Oxford Economics, потери отрасли от коронавируса могут составить как минимум $22 млрд. Эксперты Economist Intelligence Unit (EIU) оценивают возможные убытки в $80 млрд.

Будущее туризма зависит от того, как быстро будут открыты границы и сняты ограничения на авиаперелеты.

Правда ли, что в Европе хотят ввести иммунный паспорт