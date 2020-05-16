Достаю из широких штанин: зачем в Европе хотят ввести иммунный паспорт

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16 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Некоторые страны Европы постепенно разрабатывают план поэтапного восстановления привычной жизни после пандемии коронавируса. Одним из предложений стало внедрение «иммунных паспортов», в которых хотят указывать, что их владельцы прошли тест на антитела, имеют иммунитет к коронавирусу и могут вернуться к работе.

На самом деле, до введения «иммунных паспортов» нужно решить ряд вопросов. Многие ученые опасаются, что могут получить ложные результаты, а наличие антител не может гарантировать, что человек не заразится коронавирусом повторно. В случае с Covid-19 длительность иммунитета все еще не установлена.

Что такое тест на иммунитет?

Тесты на иммунитет к Covid-19 делают на основе иммуноферментного анализа (ИФА-тесты). Они выявляют антитела к вирусу в плазме крови. После встречи с возбудителем иммунитет вырабатывает особые белковые молекулы – антитела. Они запоминают чужеродные частицы вируса и в следующий раз при попадании в организм узнают их и могут нейтрализовать либо сразу мобилизовать иммунную систему, не допустив размножения.

«Иммунный паспорт» в других странах

29 марта ученые Германии, а следом и власти Великобритании объявили о возможности введения «иммунных паспортов», позволяющих их владельцам вернуться к работе и привычной жизни.

По идеи ученых «иммунный паспорт» — это подтверждение того, что человек переболел коронавирусом и его организм выработал к нему иммунитет. Выяснить это планируют при помощи серологических тестов на антитела к Covid-19. Тестирования уже проводят в Китае, Сингапуре и Великобритании.

Уже 16 апреля британская компания Bizagi выпустила приложение «CoronaPass», которое может использоваться в качестве «иммунного паспорта». В приложении будут содержаться зашифрованные данные о наличии иммунитета к Covid-19, предоставленные медицинской организацией. Генеральный директор Bizagi Густаво Гомес сообщил, что предлагал внедрить приложение британским органам власти. Проверяющие органы смогут считывать QR-код человека с иммунитетом и позволить ему работать и путешествовать.

Подобная функция уже есть в приложении Alipay в Китае — если человек здоров, ему присваивается зелёный QR-код, а если болен коронавирусом — красный. Коды проверяют при посещении общественных мест.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предположил, что британцам с иммунитетом от коронавируса могут выдать «иммунные паспорта» в виде браслетов, но отметил, что принимать решения пока рано. Еще одна британская компания Onfido сообщила ранее, что ведет переговоры с правительством США по поводу внедрения электронных «иммунных паспортов» с результатами тестов на антитела.

В Британии действительно шагнули дальше всех в направлении тестирования. Там даже проводили проверку тестов специально для британского правительства. «К сожалению, тесты, которые мы проверили, работают плохо», — заявил профессор Оксфордского университета, сэр Джон Белл. По его словам, было много ошибочных результатов, как положительных, так и отрицательных. Наиболее точные тесты корректно определяли наличие антител лишь в 70% случаев.

Какие риски существуют?

Дело может быть не в том, что тесты некачественные, а в том, что получить точный результат теста на антитела в случае в Covid-19сложно в принципе. Например, тест может дать положительный результат на антитела к другому коронавирусу, а не к Covid-19. Кроме того, организм может начать вырабатывать антитела только через неделю после заражения — соответственно, тесты на более ранних стадиях также будут неточны.

Введение «иммунного паспорта» маловероятно до тех пор, пока не станет известно, на какой срок приобретается иммунитет к Covid-19 и возможно ли заразиться повторно. По результатам тестирований на антитела в Китае, среди 175 выздоровевших пациентов у 30% из них обнаружено низкое количество или полное отсутствие антител к Covid-19.

Поэтому сегодня рано говорить о выработке иммунитета. Декан медицинского колледжа в Университете Дрекселя в США Чарльз Кэрнс отмечает, что даже положительный тест на антитела не гарантирует наличие иммунитета — он может означать, что на момент тестирования человек заражен коронаврусом.

Есть и еще одно противоречие – многие будут стремиться переболеть коронавирусом, чтобы получить «иммунный паспорт» и вернуться на работу, предположил профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер. По его мнению, это грозит подрывом усилий по борьбе с коронавирусом.

Также есть и социально-этические вопросы. Появились опасения, что появится черный рынок таких удостоверений. А обладатели "иммунных паспортов" получат преимущества во всех сферах, например, смогут устроиться на престижную работу и передвигаться без ограничений. Если это произойдет, то не исключено, что ради "корочки" переболеть коронавирусом многие захотят намеренно.

Коротко об иммунитете к Covid-19

Итог такой: «Сейчас нет доказательств того, что люди, излечившиеся от Covid-19 и имеющие антитела, защищены от повторного заражения», — предупредили в ВОЗ.