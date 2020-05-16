В Москве рассказали, когда продолжат снимать ограничения из-за коронавируса

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16 мая 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: ограждение, Anton Belitsky/globallookpress.com

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал сроки смягчения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве. Своим мнение он поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Говорим с Роспотребнадзором, у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», - пояснил он.



Немерюк отметил, что нужно подождать две недели после майских праздников и посмотреть динамику. По его словам, именно поэтому самоизоляцию продлили до 31 мая.

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