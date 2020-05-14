Власти Москвы оценили возможность открытия салонов красоты и парикмахерских

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: инструменты парикмахера, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, когда будет возможно открыть салоны красоты и парикмахерские. Известно, что в столице началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин отметил, что риск быстрого распространения инфекции в Москве еще сохраняется, поэтому решение об открытии данных учреждений будет принято при первой возможности: «Мы понимаем на сколько услуги парикмахерских и салонов красоты очень востребованы».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 удалось остановить.

В Москве за минувшие сутки выявили 4 712 случаев заражения, а общее количество составило 130 716 человек.