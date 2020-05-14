В Москве раскрыли детали поэтапного снятия ограничений

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14 мая 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Москва, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя подготовку ко второму этапу снятия ограничений в столице, отметил, что надо подождать одну-две недели. По его словам, нужно посмотреть «аукнутся ли» майские праздники.

«Нам нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры открытия производств», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что в первую очередь попытаются открыть МФЦ, наверное, на следующей неделе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, когда будет возможно открыть салоны красоты и парикмахерские в столице.