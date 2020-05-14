В Москве раскрыли детали поэтапного снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя подготовку ко второму этапу снятия ограничений в столице, отметил, что надо подождать одну-две недели. По его словам, нужно посмотреть «аукнутся ли» майские праздники.
«Нам нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры открытия производств», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин добавил, что в первую очередь попытаются открыть МФЦ, наверное, на следующей неделе.
Ранее Сергей Собянин сообщил, когда будет возможно открыть салоны красоты и парикмахерские в столице.