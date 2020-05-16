В Приморье зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом

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16 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: палата, pixabay.com

В правительстве Приморского края рассказали о резком скачке заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье. За последние сутки в Приморском крае выявлено ещё 87 заболевших коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская отметила, что «значительный прирост» зафиксирован в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске и Партизанском районе. По ее словам, это связано с недобросовестным соблюдением режима самоизоляции в майские праздники.

«Число выздоровевших при этом за сутки – в два раза меньше, всего 39 человек», - добавили в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай коронавирус выявили у 7-летней девочки с бронхитом.