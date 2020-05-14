На границе с Китаем в Приморье образовалась длинная пробка из дальнобойщиков

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14 мая 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: грузовые машины, pixels.com

В четверг, 14 мая, дальнобойщики начали забастовку на российско-китайской границе в Приморье из-за сокращения пропускной способности автомобилей в сутки. Отмечается, что на въезде в КНР скопились машины из-за проведения карантинных мер в стране в отношении транспортных средств.

«Приняли решение в течение трех дней не пересекать границу, потому что сокращение перевозок не устраивает. Раньше 65 машин было. Сегодня там собрались около 400 человек», - пояснил председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

По его словам, на месте остались люди, которые будут следить за тем, чтобы никто не пересекал границу.

Отмечается, что китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час. Причиной стало выявление у одного из въехавших дальнобойщиков коронавирусной инфекции, уточнил пресс-секретарь Дальневосточного таможенного управления Виктор Олешин.

Он считает, что причиной очередей также стали грузовые фуры, которые подъезжают к пункту пропуска заранее без документов и выстраиваются в очередь.

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