Пушков назвал черты пост-коронавирусного мира

Аргументы Недели → Политика 13+

13 мая 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков объяснил, как изменится мир после пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сенатор написал в своей статье для «Российской газеты».

«Одной из важнейших черт этого нового мира станет ослабление США - и относительно прежних самих себя, и относительно новых центров силы», - говорится в материале.

Пушков считает, что уже сейчас многие страны, в том числе Китай и Россия, не признают морального права Соединенных Штатов возглавить современный мир. Кроме того, сенатор уверен, что начинает преобладать концепция «многополярного мира», в рамках которой выделяют три, наиболее влиятельных государства.

«… вместо ушедшего в прошлое "однополюсного мира" на наших глазах возникает мир "трехполюсный". В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США», - отметил он.

Однако автор не отрицает того, что США все еще сохраняют «превосходящую мощь» на ряде направлений. По его мнению, «глобальный мир» останется, но будет выглядеть совершенно иначе, и жизнь будет иная.

Ранее вирусолог назвал сроки создания «реально действующего лекарства» от новой коронавирусной инфекции.