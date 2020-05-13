Назван срок создания «реально действующего лекарства» от коронавируса

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13 мая 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: укол, pixabay.com

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал сроки создания «реально действующего лекарства» от новой коронавирусной инфекции. Своим мнением он поделился в интервью газете «Известия».

«Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство», - пояснил он.

Волчков отметил, что лекарство позволит иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. По его словам, это позволит сократить время «получения иммунного ответа». Однако он считает, что природные антитела могут существенно отличаться по эффективности.

«Нужно дождаться момента, когда доля переболевших COVID-19 людей будет на уровне 25–30% населения. Для этого требуется протестировать одномоментно на антитела, допустим, 10 тыс. человек», - заключил он. Именно это позволит понять близка Россия к выходу из ограничительных мер или нет.

Ранее сообщалось о создании первой в мире вакцины от COVID-19.